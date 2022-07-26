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В Боровском районе при разгрузке арматуры погиб работник предприятия

Диана Коршикова
Опубликовано: 26.07.2022 14:21 0 651
В Боровском районе при разгрузке арматуры погиб работник предприятия

В понедельник, 25 июля, на территории одного из предприятий Боровского района произошла трагедия. 

По предварительным данным, во время перемещения металлической арматуры на место для отгрузки, часть ее обвалилась и рухнула на сотрудника, который стоял в непосредственной близости. К несчастью, мужчина скончался. По факту ЧП прокуратура проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не первый трагический случай на предприятиях Боровского завода. В начале месяца на распределительном центре в селе Ворсино во время рабочей смены погиб помощник машиниста мусоровоза.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 26.07.2022 14:21 0 651
Тэги: боровск происшествия
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