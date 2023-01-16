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В Обнинске задумались над тем, как заинтересовать школьников естественными науками

Диана Коршикова
Опубликовано: 16.01.2023 18:04 0 335
В Обнинске задумались над тем, как заинтересовать школьников естественными науками

В понедельник, 16 января, на планерке в администрации Обнинска начальник управления общего образования города Татьяна Волнистова сообщила о том, что у выпускников наукограда есть время до конца этого месяца, чтобы определиться с предметами, которые они будут сдавать на ЕГЭ. С 1 февраля экзаменационная база будет заморожена и изменить свой выбор будет уже нельзя.

По словам Волнистовой, традиционно в качестве предметов на выбор обнинские школьники в 50% случаев выбирают обществознание. 25% - физику (что выше показателя в соседних муниципалитетах), 20% - информатику и 23% - химию. С недавнего времени больше ребят стали также выбирать еще и биологию. И, как правило, результаты ЕГЭ по этим учебным дисциплинам у нас выше, чем по России.

А вот мэра города Татьяну Леонова столь позитивная статистка все равно не удовлетворила. По ее мнению, 20% ребят, сдающих информатику, – это вообще ни о чем. Да и 25% «физиков» – тоже для первого наукограда страны маловато. 

- Нам нужно подумать над проектами и стимулирующими программами, чтобы повышать процент тех, кто сдает физику и информатику, - заявила Леонова. - Давайте подумаем, как этот тренд можно усилить. 

Татьяна Волнистова на это ответила, что есть как минимум один хороший рецепт - Биошкола олимпийского резерва, которая функционирует в Обнинске уже пятый год и дает ощутимые результаты в виде высокобальников. 

- В этом году планируем летом этот лагерь расширить, - сказала Волнистова. 

Леонова также попросила подумать и над специализацией строящейся школы №19: какое оборудование в нее закупать, каких педагогов приглашать. Также, с ее слов, необходимо подать заявку на так называемые «атомные классы», что оборудовать аудитории современными установками и пособиями. 

- Нужно выводить школьников на наши традиционно профильные предметы, чтобы на наши обнинские предприятия ребята приходили уже с инженерной подготовкой и могли дальше заниматься высокотехнологичным производством, - подытожила Леонова.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 16.01.2023 18:04 0 335
Тэги: обнинск образование
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