В Обнинске из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома

В воскресенье вечером, 15 января, в Обнинске практически одновременно произошло два пожара.

В квартире первого этажа многоквартирного дома №17 по улице Звездной случилось возгорание, из-за которого были эвакуированы все жильцы. Как сообщили в администрации города, к 23:00 все граждане вернулись в свои квартиры.

- На данный момент пожар потушен, один пострадавший доставлен в КБ-8, - добавили в мэрии.

Этим же вечером произошел пожар и на улице Курчатова, 8. Возгорание также произошло в квартире первого этажа. Пострадала сама хозяйка жилья.

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