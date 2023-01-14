В Обнинске водитель начал обгон на «зебре» и едва не сбил семью

В редакцию нашего портала обратился житель наукограда Антон Боев, который на днях стал свидетелем вопиющего инцидента.

Молодой человек ехал от самолета в сторону «Титаника». И, подъезжая к пешеходному переходу, снизил скорость. В этот момент по встречной полосе его начала обгонять черная иномарка, которая едва не сбила семью с маленьким ребенком, которая начала переходить дорогу! Ребенок сумел увернуться буквально в последний момент!

Антон, как ответственный водитель, не мог остаться в стороне и обратился к ГИБДД, представив соответствующее видео с регистратора.

В пятницу, 13 января, ему пришел предварительный ответ о том, что его обращение зарегистрировано и находится на рассмотрении. Молодой человек надеется, что на этом дело не закончится и автохама привлекут к ответственности.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.