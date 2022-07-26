В Обнинске вандалы сожгли новые контейнеры для мусора на городском пляже
Очень печальную картину пришлось наблюдать обнинским коммунальщикам, которые утром во вторник, 26 июля, пришли поддержать чистоту на городском пляже.
Недавно здесь были проведены масштабные работы по благоустройству, в частности, здесь установили новые современные контейнеры для мусора. Собственно их и уничтожили вандалы – попросту сожгли дотла!
- Чтобы снова поставить такие контейнеры, потребуется время, будем стараться сделать это к концу лета, - сообщают в администрации города.
Временно же коммунальные службы установят восьмикубовый металлический контейнер – не особо эстетично, конечно, ну а что делать, если некоторые граждане до сих пор не научились ценить то хорошее, что делается для них в городе.
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