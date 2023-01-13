«Разговаривала с ней утром»: директор обнинской спортшколы гимнастики рассказала о состоянии Ларисы Латыниной

В пятницу, 13 января, в сети появились тревожные слухи о состоянии прославленной советской гимнастки Ларисы Латыниной, чье имя носит спортшкола Олимпийского резерва по гимнастике в Обнинске.

По сообщениям СМИ, Латынина якобы получила то ли инфаркт, то ли инсульт и теперь находится в больнице. Однако паника оказалась ложной.

Как рассказала нам директор обнинской спортшколы Ларисы Латыниной Ольга Коркач, 88-летняя гимнастка находится в больнице на стандартном обследовании с начала января. Дело в том, что ее дочь отправилась на некоторое время в поездку, и, что вполне разумно, оставила мать под присмотром специалистов, чтобы за ней был постоянный уход и контроль.

- Я разговаривала с Ларисой Семеновной и вчера, и сегодня утром, у нее все хорошо, - говорит Ольга Коркач. – Рассказала, что находится в достойных условиях, что врачи внимательные, часто к ней заходят. Так что причин волноваться нет. Мы все – ее близкие – находимся с ней на связи. Я сама сейчас с командой нахожусь на соревнования в Санкт-Петербурге. Если бы что-то было не так, то я бы все отменила и никуда бы не поехала. Как и дочка. Так что, все хорошо!

По словам Коркач, в ближайшее время никаких спортивных мероприятий с участие Ларисы Латыниной в Обнинске не планировалось, поэтому ничего переносить или отменять не нужно.

- Раньше, в ее день рождения – 27 декабря – мы по традиции проводили новогоднюю сказку для детей, и она всегда к нам приезжала именно в этот день. Но с прошлого года Лариса Семеновна в силу возраста отмечает свой день рождения дома, в теплом кругу семьи, - добавила Коркач.

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