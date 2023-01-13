Для крещенских купаний в Обнинске организуют две проруби

В наукограде началась подготовка к православному празднику Крещение Господня.

Как сообщили в администрации Обнинска в четверг, 12 января, в городе будут организованы две площадки для купания в проруби: в районе городского пляжа на реке Протве и на Белкинском пруду.

Данные водные объекты предварительно обследуют сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Совершить омовение жители смогут с 23:00 18 января до 3:00 19 января на Протве и Белкинских прудах. На мероприятии будет организовано дежурство спасателей и других ответственных за безопасность служб.

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