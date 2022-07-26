На Киевской трассе в районе Обнинска произошло смертельное ДТП

Вечером в понедельник, 25 июля, на 109 километре Киевского шоссе в районе Обнинска произошла серьезная авария.

По предварительным данным, 64-летний водитель «Жигулей» двигался в сторону Москва. На регулируемом перекрестке, когда загорелся «зеленый», мужчина повернул налево, однако при этом не пропустил «Шкоду», которая ехала прямо. Удар оказался настолько сильным, что у обоих автомобилей переднюю часть буквально снесло.

К сожалению, водитель отечественного автомобиля скончался. 26-летний водитель иномарки и его 21-летний пассажир были с травмами доставлены в обнинскую клиническую больницу №8.

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