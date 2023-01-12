Обнинск отмечает 120 лет со дня рождения Курчатова: Топ-7 самых интересных фактов об ученом

Сегодня – 12 января – исполняется 120 лет со дня рождения «отца» советской атомной бомбы Игоря Курчатова.

Курчатов - знаковая фигура в области разработки атомного проекта в нашей стране. Под его руководством были воплощены такие проекты как: первый в Европе атомный реактор (1946 год), первая советская атомная и термоядерная бомбы, созданы реакторы для подводных лодок и ледоколов. Ну, и, конечно - запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция в Обнинске.

К Курчатову у наукоградцев особое отношение, здесь его именем названа одна из центральных улиц города, установлен необычный памятник в его честь, а недавно – начались экскурсии по Курчатовскому маршруту, который пользуется огромной популярностью среди горожан.

Так что, знакомить обнинцев с Курчатовым мы не будем – здесь его биография хорошо всем известна. Но кое-чего вы об отце советской бомбы возможно все-таки не знали. Поэтому мы составили свой топ-7 самых интересных фактов о Курчатове.

1. Ученый по прозвищу «Борода»

При упоминании имени Курчатова перед нами непременно возникает его портрет: мужчина с проницательным взглядом и бородой с проседью. Всю жизнь коллеги так и называли Игоря Васильевича – «Борода», и тот, кстати, ничего против этого не имел.

Примечательно, что и отращивать-то он ее начал только для того, чтобы солиднее выглядеть среди своих более возрастных коллег. Ну, а что еще остается делать, если уже в 30 лет становишься руководителем атомного проекта СССР!

2. Курчатов родился не 12, а 8 января

Интересный факт – долгие годы никто не мог назвать точную дату рождения ученого. Даты озвучивались разные: 30 декабря 1902 года, а также 12 или 21 января 1903 года. Путаница возникла из-за отсутствия документов, а также из-за календарей старого и нового стиля.

В итоге, прояснить эту ситуацию смогли лишь в 2015 году, когда Государственный исторический музей Южного Урала начал готовить выставку об атомном проекте. Сотрудникам требовалась точная дата рождения Курчатова и, чтобы разгадать эту тайну, они погрузились в изучение его биографии и обратились к архивам.

В одной сохранившейся метрической книге им удалось найти нужную запись: «8 января 1903 года у частного землемера Василия Алексеевича Курчатова и его законной жены Марии Васильевны, оба православные, родился сын Игорь».

А вот крестили мальчика 12 января. Собственно именно эта дата сегодня и считается официальным днем рождения ученого.

3. Сталин и портрет в полный рост

Осенью 1949 года Сталин вручил Курчатову звезду Героя Соцтруда. А в качестве особой признательности за заслуги перед Родиной вручил ученому свой парадный портрет. И не абы какой, а в полный рост!

Существует легенда, что однажды молодая сотрудника, пришла на работу к Курчатову, и когда тот открыл дверь, девушка едва не лишилась чувств – во френче и с трубкой в глубине кабинета стоял Сталин. Курчатов успокоил: «Не переживайте, это всего лишь портрет. Но как живой!».

4. Курчатов подрабатывал слесарем и землемером

Будущий ученый рос в небогатой семье. Поэтому помимо учебы, он вынужден был постоянно где-то подрабатывать. Таким образом, ему довелось познать профессию слесаря на заводе, овладель навыками помощника землемера и даже поработать воспитателем.

5. Самый неофициальный памятник

В честь ученого в Обнинске возле Центрального института повышения квалификации был установлен памятник. Изначально его хотели установить на Треугольной площади, но потом решили создать для него более камерную атмосферу и перенесли поближе к ЦИПКу.

Считается, что это самый «неофициальный» памятнику Курчатову – ученый запечатлен без пиджака, сидящий в кресле, будто вот-вот заведет с тобой привычную беседу.

А еще с этим памятником связана городская легенда: якобы изначально в руках у ученого была книга, которую потом кто-то будто бы украл. Однако никаких задокументированных подтверждений этому нет до сих пор.

6. Именем Курчатова назвали кратер на Луне и астероид

Советский астроном Людмила Черных в 1969 году открыла типичный астероид главного пояса, который был назван в честь великого физика-атомщика. А еще имя «Курчатов» получил большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.

7. Игорь из Челябинска

И еще один необычный, но забавный факт. Как вы наверняка знаете, несколько лет назад российским аэропортам начали присваивать имена ученых и заслуженных деятелей страны. Таким образом Игорь Курчатов стал «лицом» челябинского аэропорта.

Правда, тут произошел небольшой казус. Когда на фасад терминала начали устанавливать светящуюся надпись с именем ученого, кто-то сфотографировал неоконченный процесс, и в итоге в кадр попал лишь «Игорь», без фамилии.

Снимок в момент стал вирусным и разлетелся по всему интернету. По сей день челябинцы иногда так и величаю свой аэропорт просто «Игорем».

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