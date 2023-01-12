В Обнинске из-за порыва батареи в многоэтажке затопило шахту лифта

Восьмого января в Обнинск в доме №97 по проспекту Маркса произошло коммунальное ЧП.

На батарее, расположенной на 6 этаже, случился порыв, из-за чего горячая вода буквально водопадом начала литься вниз и практически затопила шахту лифта. Аварийная бригада демонтировала батарею и установила временные заглушки.

О том, как сейчас обстоят дела в данном доме, на планерке в администрации города рассказал вице-мэр по коммуналке Игорь Раудуве.

По его словам, с 9 по 10 января специалисты откачивали воду из шахты. На данный момент работает лишь один лифт из четырех – остальные прогреваются и сушатся. Как только это станет возможным, их вновь запустят.

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