Тренер обнинского «Кванта» получил лицензию UEFA категории «А»

Как сообщили в среду, 11 января, в обнинском футбольном клубе «Квант», наставник команды Олег Морозов получил тренерскую лицензию UEFA категории «А», став первым и единственным тренером по футболу в Обнинске, получившим лицензию такого высокого уровня.

- Она позволяет работать главным тренером клубов профессиональной лиги, - пояснили в клубе. - Но главное – это официальное подтверждение того, что ее обладатель прошел необходимый курс подготовки и обладает внушительным багажом знаний.

Действительно -на зимней сессии Олег Морозов показал самый высокий результат в своей группе.

Команда от души поздравляет своего наставника и желает ему успешно отучиться и на лицензию «PRO». Если это случится, то обнинец станет первым в Калужской области тренером с самой высокой из возможных квалификаций.

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