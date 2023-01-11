В Обнинске выбрали лучший косплей на персонажа из аниме

В новогодние выходные в Обнинске прошел фестиваль восточной культуры. Об этом сообщили в среду, 11 января, в администрации наукограда.

Для участников фестиваля в Центральной городской библиотеке организовали выставку традиционных костюмов, музыкальных инструментов и национальных блюд.

Подростки проходили квест, посвященный аниме, а малыши учились делать оригами. Все ребята познали искусство китайской каллиграфии, аккуратно выводя на бумаге сложные символы.

Так называемой вишенкой на торте стал конкурс косплея на лучшего персонажа из аниме. Судя по костюмам девушек, они тщательно и долго подбирали каждую деталь своего образа. Парики, шляпки, ушки, необычные фасоны одежды, причудливая обувь и украшения - все это помогло им создать уникальных персонажей.

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