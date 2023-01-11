В северных районах Калужской области стартовали отчеты глав поселений

По традиции, ближе к февралю, в регионе чинается череда отчетов руководителей всех уровней.

Сразу же после новогодних каникул начали подводить итоги прошлго года руководители поселений в Малоярославецком районе. Первой держать удар перед населением вышла глава администрации деревни Воробьево Елена Артемова. Сам же районный глава Вячеслав Парфенов планирует отчитаться 20 февраля.

На этой же неделе график докладов был опубликован и администрацией Жуковского района - местные чиновники начнут представлять свои доклады с 12 января.

Что касается Обнинска, то в феврале свой отчет перед жителями наукограда планирует представить глава администрации города Татьяна Леонова. Точная дата официально пока не объявлена, так же в мэрии все еще прорабатывается вопрос с форматом самого выступления.

Спикер Горсобрания Геннадий Артемьев отчитается лишь в марте.

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