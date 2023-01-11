Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В северных районах Калужской области стартовали отчеты глав поселений

Диана Коршикова
Опубликовано: 11.01.2023 16:30 0 360
В северных районах Калужской области стартовали отчеты глав поселений

По традиции, ближе к февралю, в регионе чинается череда отчетов руководителей всех уровней.

Сразу же после новогодних каникул начали подводить итоги прошлго года руководители поселений в Малоярославецком районе. Первой держать удар перед населением вышла глава администрации деревни Воробьево Елена Артемова. Сам же районный глава Вячеслав Парфенов планирует отчитаться 20 февраля.

На этой же неделе график докладов был опубликован и администрацией Жуковского района - местные чиновники начнут представлять свои доклады с 12 января.

Что касается Обнинска, то в феврале свой отчет перед жителями наукограда планирует представить глава администрации города Татьяна Леонова. Точная дата официально пока не объявлена, так же в мэрии все еще прорабатывается вопрос с форматом самого выступления.

Спикер Горсобрания Геннадий Артемьев отчитается лишь в марте.

 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 11.01.2023 16:30 0 360
Тэги: обнинск власть
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru