Житель Обнинска в попытке уберечься от мошенников перевел им 200 тысяч рублей

Жителю Обнинска сначала позвонил один неизвестный и представился сотрудником банка. А следом за ним к нему обратился и якобы сотрудник полиции. Собеседники утверждали, что кто-то пытается оформить на мужчину кредит и обналичить деньги.

Далее обнинца убедили в том, что ему необходимо самому оформить кредит на такую же сумму, чтобы помешать мошенникам, и перевести на специальный счет. Мужчину заверили, что финансы с этого счета ему полностью вернутся.

При этом незнакомцы запретили жителю наукограда кому-либо рассказывать о случившемся, пригрозив ему уголовной ответственностью.

Мужчина поверил и оформил кредит на 200 000 рублей. Затем он снял все деньги и перевел на указанный счет. Однако после всех манипуляций номера сотрудника банка и полицейского были уже недоступны.

В среду, 11 января, в УМВД России по Калужской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В настоящий момент расследование продолжается.

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