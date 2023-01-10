В Обнинске с февраля заработает виртуальный проездной

Как мы уже сообщали, жители Обнинска могут следить за маршрутами городских автобусов в своем телефоне.

Напомним, через мобильное приложение, а также через сайт «ТОК» пассажиры могут в реальном времени отслеживать движение муниципальных маршрутов ПАТП. Это позволяет прогнозировать время прибытия на остановку. До конца этого месяца, программа будет работать в тестовом режиме.

Но, как сообщили в администрации города в понедельник, 9 января, уже в начале февраля пассажиры смогут воспользоваться еще одной удобной функцией - виртуальным проездным.

В электронном кошельке можно будет выбрать тариф: проездной для учеников, студентов и учащихся колледжей, или гражданский проездной на месяц или полгода. Функция мгновенного онлайн-пополнения позволит закинуть на проездной деньги через банковскую карту или с помощью сервиса быстрых платежей, и следить за балансом.

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