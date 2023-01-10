Житель Обнинска при попытке заказать проститутку перевел деньги мошеннику

Житель Обнинска хотел воспользоваться интимными услугами и начал искать подходящую девушку в Интернете. Увидев нужное объявление, он позвонил по указанному номеру.

Мужчина договорился о времени и месте встречи с дамой. Однако сначала необходимо было внести в качестве предоплаты 21 000 рублей. После перевода обнинцу продиктовали адрес, на который нужно прийти, но не назвали номер квартиры.

Собеседник заверил, что позже с мужчиной свяжутся и скажут его. В итоге никто так и не позвонил, а номер автора объявления уже был недоступен.

Во вторник, 10 января, в УМВД России по Калужской области сообщили об установлении личности подозреваемого. Им оказался 22-летний безработный житель Волгоградской области.

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