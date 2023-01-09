Любительница ретро-автомобилей из Обнинска увидела себя в известной компьютерной игре

Невероятное совпадение на днях обнаружил наш читатель, играя в популярную компьютерную игру Call of Duty. Дело в том, что главная героиня оказалась точной копией небезызвестной в Обнинске активистки и любительницы ретро-автомобилей Александры Жучковой (Мишуниной).

Нам тоже она показалась похожей и мы скинули скриншоты игры самой девушке. Александра была поражена.

- У нее даже прикид с кожанкой и прическа как у меня. И асимметрия такая же! Будто с меня рисовали, - смеется девушка. - У Милки есть компьютерная версия, теперь и у меня.

Милка – это одна из ретро-машин Александры, «Победа» 1954 года, с которой она ездит на выставки. Несколько лет назад приятель девушки создал виртуальную модель «Милки», воссоздав все реальные нюансы машины. Не исключено, что кто-то вдохновился и самой Александрой, втайне создав ее прототип в популярной игре.

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