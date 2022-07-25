В обнинской мэрии начали снова требовать надевать маски

Пандемия ушла на второй план и жители Обнинска уже давно перестали «расфасовывать» медицинские маски по своим сумкам и карманам, но, кажется к этой надоевшей практике им придётся вернуться вновь.

На прошлой неделе представитель Клинической больницы #8 на планёрке в администрации Обнинска призвал горожан надевать индивидуальные средства защиты в общественных местах. А уже сегодня в рассылке от пресс-службы мэрии было сказано, что на еженедельную летучку чиновникам и журналистам теперь нужно приходить строго в маске.

Статистика по ковиду в Калужской области действительно растёт, поэтому поберечь своё здоровье лишним точно не будет.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Периксоп". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.