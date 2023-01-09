В Обнинске на парковке для инвалидов складируют снег

В воскресенье, 8 января, в сообществе Автомобильного движения Обнинска появился пост, полный возмущения и негодования.

Внимательный подписчик обратил внимание на то, что в Обнинске, во время уборки дорог, коммунальщики сгребают снег на парковочные места для инвалидов.

- Это что, какой-то новый норматив в РФ? – интересуется мужчина.

В частности, такая ситуация сложилась в «кармане» возле остановки на улице Заводской – на инвалидном месте сейчас находится огромная гора снега!

Напомним, еще в декабре мэр города Татьяна Леонова обращала внимание коммунальных служб на то, что снег должен оперативно вывозиться на специальную площадку, а не складироваться долгое время на территории города. По крайней мере – уж точно не на местах для людей с ограниченными возможностями.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.