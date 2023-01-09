Редкая аномалия: У жительницы Обнинска обнаружили вторую матку
Сотрудники обнинской клинической больницы №8 ФМБА России в понедельник, 9 января, поделились удивительной историей.
На днях медики планировали провести операцию по удалению миомы матки у одной из пациенток. Но во время подготовки к процедуре оказалось, что то, что врачи изначально при ультразвуковом исследовании приняли за миому, было... второй маткой!
- Такая аномалия встречается достаточно редко и пациентку отправили на дополнительное обследование, - уточнили в медучреждении.
По мнению специалистов, это большая удача – что пациентка попала к ним до того, как наступила беременность. Благодаря вмешательству врачей, теперь женщина сможет без особых проблем спланировать рождение ребенка и избежать при этом осложнений.
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