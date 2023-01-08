Самая взрослая обнинская невеста 2022-го года вышла замуж в 70 лет
Управление ЗАГС по городу Обнинску, подводя итоги работы за прошлый год отметило, что количество зарегистрированных браков в 2022-м стало немного ниже, чем годом ранее – за 12 месяцев 2022-го в наукограде поженились 910 пар.
При этом, в большей степени браки регистрируются среди влюбленных от 25 до 34 лет.
- Радует, что и представителям старшего поколения не чуждо чувство любви, - отмечают в ЗАГСе. - Возраст жениха и невесты самой взрослой пары - мужчине 76, женщине - 70.
Помимо этого, обнинцы разбивают стереотипы о том, что муж должен быть старше жены - с каждым годом в ЗАГСе растет число браков, в которых супруга старше своего избранника. В 2022 году около 28% зарегистрированных семей было именно такими.
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