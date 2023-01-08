В Обнинске мужчина стал отцом в 76 лет

Как мы уже сообщали, на днях обнинский ЗАГС подвел итоги 2022 года. Так, согласно данным управления, в минувшем году в наукограде было зарегистрировано 1150 рождений. Это немного меньше, чем в 2021-м.

- Среди зарегистрированных в 2022 году детей: первенцев в семьях - 274, вторых - 470, третьих - 281, и более – 125, - уточнили в ЗАГСе. - Двойни появились у 12 семей.

Что примечательно, возраст мам варьировался от 18 до 47 лет. А вот папами стали мужчины от 18 лет и до 76!

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.