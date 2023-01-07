В Рождественскую ночь в Обнинске сгорел дачный домик

В ночь на субботу, 7 января, в НСТ «Орбита» на территории Обнинска произошел пожар.

Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного около трех часов ночи – возгорание произошло в частном дачном домике. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

На ликвидацию огня прибыли семь человек и две единицы спецтехники. Выяснять причины возгорания будет государственный пожарный инспектор.

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