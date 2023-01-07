Комплексную схему маршрутов общественного транспорта в Обнинске утвердят осенью

Как мы уже сообщали, в Обнинске в декабре была презентована комплексная схема маршрутов общественного транспорта, разработанная Высшей школой экономики. Посмотреть презентацию можно по ссылке. Следующим шагом должно стать обсуждение с общественностью и принятие уже итоговой схемы.

Как сообщили в администрации города в субботу, 7 января, решение об изменении схемы маршрутов будет приниматься осенью 2023 года, после сбора и анализа мнений и предложений обнинцев. Пока же жители наукограда могут присылать свои замечания и идеи на почту - [email protected]

- Комплексная схема сохраняет большинство существующих связей, увеличивает охват населения общественным транспортом на 5 тысяч человек, снимает избыточное дублирование и предлагает несколько вариантов организации Южного въезда. Все маршруты будут переведены на автобусы большого и среднего класса, - напомнили в мэрии.

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