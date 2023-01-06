Тея, Мелания, Лука и Гордей: как ещё называли младенцев в Обнинске в 2022 году

Как сообщили в администрации Обнинска в пятницу, 6 января, городской ЗАГС подвёл итоги 2022 года.

Как оказалось, год выдался необычным в присвоении имён новорождённым.

- Не так часто повторялись имена, как это было практически всегда. Такого разнообразия имен мы не припомним, - заявили сотрудники ЗАГСа.

Так, мальчиков в 2022 году называли такими именами как Святослав, Лука, Захар, Гавриил, Тимур, Юрий, Валерий, Макар, Игнат. Также в список редким имен попали Елисей, Демьян, Роберт, Прохор, Гордей и Савва.

Что касается девочек, то в прошлом году в Обнинске появились на свет обладательницы таких редких имён как Антонина, Агния, Есения, Ника, Стефания, Аврора, Диана, Ясмина, Тея. Помимо этого, в наукограде теперь живут малышки Мелания, Ульяна, Мирослава, Соломия и Ева.

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