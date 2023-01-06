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В Обнинске из-за морозов отменили детские рождественские мероприятия

Диана Коршикова
Опубликовано: 06.01.2023 11:21 1 341
В Обнинске из-за морозов отменили детские рождественские мероприятия

В Калужскую область пришли аномальные холода, которые внесли свои корректировки в проведение рождественских мероприятий.

Так, например, в пятницу, 6 января, руководство Городского парка в Обнинске сообщило об отмене детских праздников, намеченных на 6, 7 и 8 число. Очевидно, что никакие танцы, хороводы и активности не согреют малышей в обещанные синоптиками -23. 

Напомним, ранее Главное управление МЧС России по Калужской области предупредило жителей региона о том, что с 6 по 10 января по территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 - 14 градусов.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 06.01.2023 11:21 1 341
Тэги: обнинск общество
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