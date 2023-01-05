В Обнинске появятся три передвижных газовых заправщика

Как сообщила в среду, 4 января, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, в данный момент на территории городского автотранспортного предприятия функционирует один передвижной газовый заправщик (ПАГЗ).

Однако всего таких заправщиков, по ее словам, в Обнинске будет три. Предполагается, что они будут сменять друг друга по очереди.

- Один ПАГЗ рассчитан на заправку 15-17 автобусов, а полностью заправленный автобус ездит по маршруту 2,5 дня, - уточнила Леонова.

В декабре уже были получены все необходимые согласования Ростехнадзора для передвижного газового заправщика и специализированную площадку под него.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.