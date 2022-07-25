В Калужской области жители отказываются отдавать домашнюю птицу в карантинных зонах

В понедельник, 25 июля, на еженедельном планерном совещании правительства области обсудили ситуацию с птичьим гриппом.

- За последние сутки, насколько я знаю, у нас не выявлено случаев новых очагов, - сказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША. – Надеемся, что принятые меры дадут свой результат. Меры достаточно эффективные принимаются. Здесь необходимо людей информировать, необходимо объяснять, почему мы это делаем. Леонид Сергеевич Громов, пожалуйста, как сейчас обстоят дела? Чего удалось добиться?

- 12 июля текущего годы было зафиксировано 12 очагов высокопатогенного гриппа среди домашней птицы, в том числе по одному очагу на территории Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Сухиничского, Людиновского районов и города Калуги, - начал доклад министр сельского хозяйства Калужской области Леонид ГРОМОВ. - Пять очагов на территории Малоярославецкого района. Во всех случаях, как показывают предварительные итоги расследования, причиной возникновения заболевания послужил ввоз в хозяйство сельскохозяйственной птицы, приобретённой на ярмарках и рынках Калужской области, которая, вероятнее всего, была вывезена из птицеводческого предприятия, находящегося в Железногорском районе Тульской области, незадолго до установления в этом муниципальном образовании ограничительных мероприятий. Для проведения ликвидационных мероприятий привлечены все необходимые силы и средства со стороны государственно-ветеринарной службы органов местного самоуправления и других областных федеральных ведомств. В целях координации деятельности всех служб, привлечённых к ликвидации вспышек заболевания, ежедневно проводятся заседания специальной противоэпидемической комиссии Калужской области, по итогам которой принимаются оперативные решения по купированию и ликвидации очагов болезни.

- Крупными птицеводческими предприятиями области усилены меры биологической безопасности в целях недопущения заноса возбудителя болезни на территории своих производственных объектов, в том чисел обеспечен вахтовый режим работы, при котором сотрудники предприятия не покидают её территорию, - продолжил Леонид Громов. - На автомобильных дорогах, ведущих к птицефабрикам, оборудованы контрольно-пропускные посты, на которых специалисты госветслужбы осуществляют круглосуточное дежурство и проводят дезинфекционную обработку, движущегося в сторону предприятия транспортных средств.

Со стороны администраций районов и территориальных органов Россельхознадзора усилен контроль за предполагаемыми местами несанкционированных реализаций сельскохозяйственной птицы.

На сегодняшний день вся содержащаяся в очагах птица в количестве 567 голов уничтожена. Проведены все необходимые дезинфекционные мероприятия, рассказал министр.

Госветслужбами совместно с представителями органов местного самоуправления и сотрудниками полиции проводятся мероприятия по изъятию птицы в районах области, входящей в угрожающую зону по высокопатогенному гриппу птиц. Всего угрожаемых зон по состоянию на утро сегодняшнего дня уничтожено 11 345 голов птицы, что составляет 72 % от всего птицепоголовья, подлежащего изъятию.

- Владислав Валерьевич, мы тут столкнулись с так называемыми отказниками, которые не хотят, чтобы мы у них изъяли, - сказал в заключении региональный министр. - Но с такой категорией… Они у нас определены по каждому району есть. Но не во всех есть. Особенно, это очень сложно в Жуковском районе, Боровском районе. Те дачники, которые на летний период … ну, это может быть и правильно … завозили, покупали птицу для того, чтобы самим использовать продукцию. Но сегодня мы ещё раз все силы и средства, я имею ввиду, все законные, конечно, мы законными только методами сегодня руководствуемся, ещё раз проведём. У нас нет никаких сомнений, что в течение максимум двух-трёх дней мы завершим нашу работу по ликвидации данных очагов.

- Меры вынужденные, - подытожил губернатор. – Понятно, что ничего приятного для людей в этом нет и никто не рассчитывал на такое развитие событий, но мы вынуждены принимать очень быстрые оперативные решения, чтобы не распространился этот вирус на другие районы, чтобы ситуация не усугубилась, чтобы не стало хуже. Поэтому предусмотрены средства компенсации, материальные средства, финансовые средства, для того, чтобы владельцам этой живности компенсировать потери. Тем не менее прошу отнестись с пониманием. Ещё раз повторюсь, ситуация вынужденная и меры должны быть адекватные и быстрые для того, чтобы эта ситуация не имела плохих последствий и не выросла кратно в своих масштабах. Разъясняйте людям. Очень важно вести правильную разъяснительную работу, не создавая дополнительного напряжения у людей.

Ранее правительство области сообщало, что за килограмм живого веса изъятой птицы компенсируют 118 рублей.

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