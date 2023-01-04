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Как жители Обнинска украсили свои окна к Новому году

Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 04.01.2023 20:00 0 211
Как жители Обнинска украсили свои окна к Новому году

В детстве мы с нетерпением ждали наступления волшебной новогодней поры. Писали письма со своими пожеланиями сказочному дедушке и рассказывали в них о подарках, которые хотим получить. 

Наши родители в канун праздника бегали по магазинам в поисках мягких игрушек, машинок, платьев, как у принцессы, коньков и наборов красок. А в полночь выключали в комнате свет, открывали форточку и просили нас закрыть глаза. 

Мы верили, что Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой прилетят к нам на тройке белоснежных коней и исполнят все наши желания. А когда находили под елкой гостинцы, озарялись улыбкой и прыгали от радости по всему дому. 

Теперь и мы примерили на себя роль взрослых. Бородатый дедуля - вовсе не тот сказочный персонаж, а, максимум, наш сосед по лестничной клетке. И порой от него пахнет совсем не праздниками. 

Кажется, что от тех фантастических чар не осталось и следа. Но это не так. Ведь чтобы в жизни было волшебство, нужно уметь его создавать! Вешать на ёлку игрушки, вырезать из бумаги снежинки и… украшать гирляндами окна. 

Мы прогулялись по дворам Обнинска, чтобы посмотреть на наряженные окна, переливающиеся цветными огоньками, и окунуться в ту беззаботную пору детства.

Ищите свои окна в нашем репортаже и присылайте фотокарточки с новогодней красотой! 

 

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Екатерина Гололобова, фото автора
Опубликовано: 04.01.2023 20:00 0 211
Тэги: общество
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