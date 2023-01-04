Жителей Калужской области напугал коричневый цвет воды в обнинском ручье

Обнинские эко-активисты во вторник, 3 января, сообщили о том, что в реке Протве в районе городского пляжа зафиксированы неопознанные сбросы коричневого цвета в ручей большого оврага, впадающего в реку Протву. Новость быстро разлетелась в соцсетях, напугав местных жителей.

- Окрас воды прослеживается вплоть до автодороги, откуда выходит труба (верхняя часть оврага была засыпана в советское время и занята гаражным обществом), - сообщили в группе «Эко-Обнинск». - На самой дороге никаких потоков воды нет.

В тот же день Минприроды Калужской области дало разъяснение: потепление после обильных снегопадов привело к образованию большого количества воды.

- Использованный коммунальными службами песок на дорогах также стал вымываться вместе с осадками, - отметили в ведомстве.

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