В Обнинске случаются сбои с вывозом мусора из-за припаркованных машин

Как сообщила во вторник, 3 декабря, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, на каникулах она лично обошла несколько дворов, где, по жалобам жителей в соцсетях, плохо вывозился мусор.

По словам градоначальницы, сбои действительно были в некоторых районах. В основном это происходило из-за того, что во дворах сколько из-за наледи и машины паркуются рядом с зонами погрузки.

При этом, как отметила Леонова, перевозчик КРЭО вывозит мусор ежедневно.

- На каждый адрес, откуда не вывезен мусор, спецтехника возвращается снова, чтобы выполнить работу, - уточнила мэр.

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