Калужанин посвятил новогоднее поздравление своему велосипеду с которым он пережил невероятные приключения

В преддверии Нового года многие жители региона в своих соцсетях делились итогами минувших 12 месяцев, поздравляли родных и близких, ну и конечно публиковали селфи у ёлочки. Однако один из самых необычных постов за пару часов до боя курантов опубликовал калужанин Григорий Ткач. Это было целое посвящение своему... велосипеду!

- От всей души хочу поблагодарить моего верного друга – Велосипед (Stels 210 Navigator 2015 г.р.) – за те чудесные 4125 км, пройденные вместе за 2022 год! - написал парень на своей странице. - Это: работа в «Яндекс.Еде», деловые поездки по родной Калуге и ознакомительные круизы по важным туристическим дестинациям Калужской области (Боровск, Балабаново, Малоярославец, Обнинск)... Желаю тебе чувствовать себя бодро, не ломаться. Я, в свою очередь, буду бережнее к тебе относиться, ухаживать за тобой и делать всё необходимое, чтобы ты не «закисал», но держал себя в прекрасной физическо-технической форме и не превращался в старичка!

Пост сопровождался и необычными фото велика на фоне зимних пейзажей из разных городов (в том числе и из Обнинска), что не совсем свойственно для двухколесного транспорта. Мы поинтересовались у Григория, почему он решил поздравить с Новым годом именно свой велосипед? И получили в ответ интересную историю.

- Вообще, я любитель путешествовать по области и фотографировать интересные места. По совместительству - еще и велосипедист. Ездил лесами и полями в Бебелево и Староселиваново, в Суворов Тульской области, и просто по трассе в Ферзиково, Перемышль, Воротынск. А еще была очень интересная поездка в Кольцовские пещеры с поломкой руля в дороге в 40 километрах от Калуги.

- Ого! Как же это произошло?

- На обратном пути в Калугу, примерно в километре от деревни Староселиваново, при подъёме по грунтовой дороге, усеянной острыми камнями, после пересечения реки Кромольни я почувствовал, что руль «поплыл» и начинает ощущаться не так остро. Следом меня резко унесло в левую сторону, так что еле получилось удержаться в седле. В результате я получил вращающийся и держащийся за один болт руль и трудно транспортируемое средство передвижения.

- И как же ты выкрутился?

- Я пошёл по дороге к трассе, где ходят автобусы, и, дойдя до деревни, увидел остановку. Спросил сидящих рядом на лавочке бабушек о времени движения транспорта, на что мной был получен ответ: «Регулярных автобусов до Калуги отсюда нет, остановка предназначена для школьных автобусов и автоярмарок. Если вам нужен автобус – идите по асфальтированной дороге до трассы, автобус ходит каждый час». На секундочку - до той остановки примерно 9 километров! И еще надо успеть попасть на последний автобус, так как дело уже было к вечеру.

- И ты пошел?

- Хотел я сначала попросить папу или знакомого приехать на машине, но потом подумал: «Сам я заварил эту кашу - самому её и расхлёбывать». Снял с себя кофту, хотел привязать болтающийся на всё 360° руль к вилке, но такая инженерия быстро провалилась, прошёл я примерно 1,5 километра. Думал-думал что же делать… Помолился, ещё раз подумал, и тут меня озарило: есть корзинка, которая статично прикреплена к верхней части вилки, и двигается в том направлении, которое задают руль и колесо. Забравшись в горку, я взялся руками за корзинку, подразогнался и прокатился оставшиеся 7-8 километров на руле в положении «свернувшегося в три погибели».

- Вот это смекалочка!

- К счастью, после получаса ожиданий автобус действительно приехал. Благополучно вернулся в Калугу, отвёз велосипед к другу, у которого отец – сварщик. Ближе к ночи я вернулся наконец-таки домой счастливый и с починенным волосипедом! Руль, а точнее стойка, после этого благополучно отходила ещё 2,5 месяца и 1500 км, после чего я её поменял на новую, и «отходил» ещё примерно 2300 км.

- Да, ты и вправду многое пережил со своим велосипедом. Судя по фотографиям, ты и зимой на нем катаешься? Даже до Обнинска добрался!

- Я ездил в Обнинске - в силу погодных условий - на электричке, а там на велосипеде по основным природным и культурным достопримечательностям.

- Как тебе Обнинск?

- Я сюда уже приезжал осенью. По счастливой случайности в ноября попал в ТИЦ на лекторий по истории усадьбы Самсоново (ныне санаторий). Местные жители дружным сборным коллективом вспомнили немало подробностей и фактов об усадьбе и находящейся рядом школе-интернате. Также встретил в районе реки Протвы фотографа, который провёл небольшую экскурсию через Нижний парк, дачу Морозовой и Лейпунского, а также через первую атомную электростанцию и Старый город. В общем, было интересно.

- Как заядлый велосипедист, как оцениваешь состояние велоинфраструктуры в первом наукограде?

- Я попал в Обнинск в то время, когда пешеходные и велосипедные дорожки были под коркой льда, поэтому не обратил внимания, но, в целом, Обнинск оцениваю как город для велосипедистов. Просторные тротуары и проезжая часть (для тех, кто предпочитает ездить побыстрее). Парки своевременно чистятся. Грамотно продуманная инфраструктура. Для меня Обнинск показался современным и комфортным городом.

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