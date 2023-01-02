Новость о гимнасте из Обнинска стала второй по популярности в 2022 году в британской газете

В 2022 году новость о поступке обнинского гимнаста Ивана Куляка на Кубке мира в Дохе быстро развирусилась по областным, а затем и федеральным СМИ. И долетела до британской газеты «The Guardian», став второй по популярности после вести о смерти английской королевы Елизаветы.

Об этом сообщил в понедельник, 2 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Напомним, Иван вышел на церемонию награждения с символикой «Z» на груди. Он осознавал, чем для него это обернется, но не побоялся выразить свою позицию. За это Куляка отстранили от участия в международных соревнованиях на год.

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