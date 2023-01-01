В Обнинске «Киа» улетела в кювет и перевернулась на крышу

Утро после новогодней ночи выдалось неудачным для водителя «Киа Оптина».

В половине десятого утра в воскресенье, 1 января, иномарка ехала по Киевской трассе. На 102-м километре шоссе в районе Обнинска водитель не справился с управлением и машину вынесло в кюветы с последующим опрокидыванием на крышу.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате ДТП пострадал один человек. На месте аварии работали спасатели, патруль ГИБДД и медики, которые оказали помощь водителю.

Автомобилистов в очередной раз призывают соблюдать правила поведения на дороге и быть особенно внимательными в гололед.

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