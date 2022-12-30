На старинном здании в Обнинске появилась подсветка
В старой части города Обнинска под Новый год произошла большая радость.
На фасаде дома №11/6 по проспекту Ленина появилась подсветка. Так что теперь в вечерние часы архитектура в стиле сталинского ампира тут выглядит особенно впечатляющей.
Как сообщили в администрации города, в планах мэрии - осветить еще несколько домов в Старом городе.
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