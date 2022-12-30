На старинном здании в Обнинске появилась подсветка

В старой части города Обнинска под Новый год произошла большая радость.

На фасаде дома №11/6 по проспекту Ленина появилась подсветка. Так что теперь в вечерние часы архитектура в стиле сталинского ампира тут выглядит особенно впечатляющей.

Как сообщили в администрации города, в планах мэрии - осветить еще несколько домов в Старом городе.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.