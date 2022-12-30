В Калужской области женщина пыталась снести сетевой магазин

Жительница Жуковского района обратилась в суд из-за проблем с магазином, расположенным по соседству с ее участком на улице Ленина.

Дело в том, что рядом с ней гражданин построил здание и сдал его в аренду супермаркету «Магнит».

Женщина решила, что объект был построен самовольно так как, по ее мнению, он слишком близко примыкал к ее дому. Женщина обратилась в суд и потребовала снести постройку.

Однако судебная строительно-техническая экспертиза показала, что здание не нарушает никаких норм.

Как сообщили в пятницу, 30 декабря, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, суд отказал женщине в удовлетворении заявленных исковых требований. Никто сносить магазин не будет.

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