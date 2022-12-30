В Обнинске на Аксеновской площади разогнали новогодних лоточников

По просьбе жителей Обнинска сотрудники управления потребрынка администрации города в преддверии Нового года провели рейд, чтобы проверить соблюдение законодательства во время уличной торговли.

В четверг, 29 декабря, специалисты проверили работу лоточников на Аксенова, где в период зимних праздников располагается множество уличных торговых точек по продаже елок, гирлянд и мишуры.

Как выяснилось, в этот день здесь осуществлялась и незаконная лоточная торговля продовольственными товарами: какой-то мужчина самовольно установил столик и продавал с него колбасы к новогоднему столу. Помимо прочего, были выявлены торговцы незаконно реализовывали здесь искусственные елки и керамические изделия.

- На момент проверки незаконная торговля пресечена, - заявили в мэрии.

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