При пожаре в Обнинске пострадал человек

В четверг, 29 декабря, в Обнинске произошел пожар. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Около трех часов дня в доме на улице Белкинская загорелась квартира. В результате чего пострадал человек.

Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 15 человек, задействованы четыре специализированные машины.

МЧС напоминает: соблюдайте все правила пожарной безопасности.

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