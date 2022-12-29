В Обнинске посетителя ночного клуба ранили из травмата

На планерке в администрации города на этой неделе начальник ОМВД России по Обнинску Александр Кулигин, докладывая оперативную обстановку, сделал необычное заявление.

Главный полицейский наукограда рассказал о безобразиях, которые творятся в ночном клубе «Слезы». По его словам, всякий раз, когда заведение открывает свои двери для ночных тусовок, в полицию поступает по 2-3 звонка.

Чтобы чиновники понимали, какой трэш там происходит, Кулигин вслух зачитал лишь несколько из 69 поступивших в полицию обращений от посетителей клуба: «Меня собираются убить!», «Человек лежит со сломанной ногой», «Избили мужчину и женщину, требуется помощь», «Идет драка», «Украли шубу», «Распылили баллончик со слезоточивым газом».

- Виды сообщений настолько антисоциальны, что к этому заведению надо применять какие-то дополнительные меры, - заявил Кулигин.

По его словам, буквально на минувших выходных кто-то в этом же клубе из травматического оружия ранил посетителя. Дебошира установили, тот два дня «бегал» от полиции, чтобы не отдавать оружие, но в понедельник его все-таки изъяли. Гражданин раскаялся в содеянном, но кому от этого легче, если в «Слезах» каждые выходные в буквальном смысле льются слёзы – то от баллончика, то от тумаков.

В общем, ситуация стала настолько серьёзной, что в четверг, 29 декабря, руководитель заведения был вызван на ковер к вице-мэру Геннадию Ананьеву. От владельца клуба потребовали, что называется, гарантий безопасности. А именно – предоставить властям информацию о запланированных новогодних мероприятиях, а также усилить меры безопасности для посетителей.

Также мэрия будет на связи с полицией, которая по своей линии проведет проверку и в праздничные дни будет держать увеселительное заведение на особом контроле.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.