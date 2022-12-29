В Обнинске будут судить женщину, которая нанесла возлюбленному четыре удара ножом
Как сообщили в прокуратуре Калужской области в четверг, 29 декабря, в суд было направлено уголовное в отношении 30-летней жительницы наукограда, которая едва не убила своего сожителя.
Как полагают следователи, женщина выпивала спиртное в одной из обнинский квартир. Будучи крайне нетрезвой, дама поскандалила со своим возлюбленным. Между ними разгорелась ссора, разъяренная женщина схватила нож и нанесла четыре удара в грудь своему сожителю.
К счастью, медики успели вовремя оказать ему помощь и мужчина остался жив. А вот сама женщина теперь предстанет перед судом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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