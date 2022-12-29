Жители Обнинска стали реже покупать живые новогодние ёлки
До Нового года остались считанные дни. Как правило, люди делятся на два типа: одни ставят ёлку, едва увидев первый снег в середине ноября, а другие вспоминают о ней лишь в последних числах декабря.
Специально для опоздашек продавцы зелёных красавиц в Обнинске работают даже 31-го. Мы отправились на Аксёновский рынок, чтобы узнать о ценах, спросе в этом году и долговечности настоящих ёлок.
Пройдя через палатки с фруктами, овощами и соленьями, мы наткнулись на островок с ёлочками: маленькими и большими, упакованными и воткнутыми в снег. Нас вежливо поприветствовал молодой продавец.
Первое, что нам хотелось узнать - часто ли сейчас берут ёлки в сравнении с прошлым годом.
- Разница с тем годом есть, - заметил продавец, - покупают почти в два раза меньше.
Перед тем, как купить ёлку, многие задаются чуть ли гамлетовским вопросом, только звучит он не «быть или не быть?», а «искусственная или настоящая?». Наш собеседник продает и те, и те. Но с уверенностью отмечает, что настоящие ёлки имеют в этой схватке большое преимущество.
Те, кто все же берёт искусственные, часто объясняют это нежеланием через пару-тройку дней собирать по всему дому иголки. Но сколько на самом деле может простоять такая ёлка?
- Как правило, около двух недель, а потом уже начинает опадать, - утверждает торговец.
Сам он выбрал и уже нарядил у себя дома именно живое дерево.
- Чаще всего за ёлками приходят в выходные, - рассказывает молодой человек. - Бывает, что покупают совсем заранее, но обычно, начиная с 27-28 декабря.
Что касается цены, то она зависит от высоты ёлки. Маленькая стоит 1000 рублей, средняя 1500, а большая 3000. Но на то это и рынок, что никто не запретит торговаться и получить символ Нового года со скидкой.
- А вечером 31 декабря мы бесплатно раздаём, - дополнил продавец. - Оставшиеся отдаём в храм, мы с ними уже договорились.
После праздничных гуляний в Обнинске с 11 по 24 декабря будут работать сразу два пункта сбора ёлок.
Чтобы не выкидывать деревья на дороги или чего хуже возле подъезда, приходите в Городской парк и оставляйте их возле контейнеров с макулатурой. Вторая точка сбора расположится на волейбольной площадке рядом с «Плазой».
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