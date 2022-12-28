В Обнинске впервые зарегистрировали рождение ребенка через онлайн-сервис

Как сообщил отдел ЗАГС администрации Обнинска в среду, 28 декабря, в рамках пилотного проекта сегодня в наукограде произвели первую регистрацию рождения через суперсервис «Рождение ребенка». Запись была сделана на основании заявления и электронного медицинского документа о рождении, выданного КБ-8.

Чтобы эта услуга стала возможной, в роддоме выделили кабинет с рабочим местом, чтобы мамы могли онлайн подать заявление о рождении ребенка через суперсервис.

- У матери ребенка сохраняется возможность не оформлять электронный медицинский документ о рождении, ей предоставят его на бумажном носителе. С ним можно также подать заявление на Госуслугах или лично в органе ЗАГС. Таким образом, граждане, которые привыкли использовать бумажные документы, могут воспользоваться своим правом, - уточнили в загсе.

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