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В Калужской области женщина погибла, упав под колеса «Газели»

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 14:29 0 847
В Калужской области женщина погибла, упав под колеса «Газели»

В Жуковском районе Калужской области в среду, 28 декабря, произошла страшная трагедия – на 86 километре автодороги А-130 вблизи деревни Чубарово в ДТП погибла женщина.

Водитель «Газели» ехал со стороны Калуги. По его словам, метров за 30 до пешеходного перехода он увидел женщину, которая неожиданно побежала через дорогу, не посмотрев по сторонам.

Мужчина попытался экстренно притормозить, однако на скользкой дороге груженая «Газель» не смогла вовремя остановиться. В итоге, 74-летняя женщина упала под колеса грузовика и погибла на месте.

Водитель признал свою вину, но уверяет, что избежать аварии он, к сожалению, не мог.

Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 14:29 0 847
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