В Обнинске дятел попытался рассорить соседей, но потерпел фиаско

Рано утром в среду, 28 декабря, в одном из домов по улице Звездной в Обнинске едва не случился самый нелепый скандал уходящего года.

- В шесть утра я проснулась от стука молотка, - рассказывает нам читательница Марина. – До работы оставалось спать еще пару часов, но кто-то из соседей, видимо, решил, что в шесть утра – самое время делать ремонт.

По словам девушки, молотком стучали очень активно, громко и настойчиво. Марина накинула халат и уже собиралась выйти в подъезд, чтобы сделать замечание соседям, но все никак не могла понять, откуда звук – сверху или снизу. Найти источник помог кот, который запрыгнул на подоконник и начал издавать охотничьи звуки глядя в окно.

- Оказывается, у карниза сидел дятел и просто долбил нам стену! – смеется Марина. – Жаль, я не успела его сфотографировать, так как его спугнул кот и он улетел. Но за то хорошо, что не пошла к соседям устраивать разборки, вот бы они удивились.

Как пояснил нам обнинский фотограф дикой природы и орнитолог Дмитрий Баранчиков, в том, что дятел стучал по стене, а не дереву, нет ничего удивительного.

- Это достаточно распространенное явление для птиц, - говорит Дмитрий. - У них, как и у человека, иногда ощущается нехватка минеральных веществ, в основном солей, а также металлов и кальция. А в кирпичах и стройматериалах как раз есть то, что им нужно.

Так что, дорогие обнинцы, не пугайтесь, если однажды кто-то начнет стучать у вас под окнами – это всего лишь дятел набирается витаминов!

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