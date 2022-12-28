Обнинск Калуга
Главная Новости Обнинск
Мобилизация

В Обнинске дятел попытался рассорить соседей, но потерпел фиаско

Диана Коршикова , Фото Дмитрия Баранчикова
Опубликовано: 28.12.2022 14:05 1 699
В Обнинске дятел попытался рассорить соседей, но потерпел фиаско

Рано утром в среду, 28 декабря, в одном из домов по улице Звездной в Обнинске едва не случился самый нелепый скандал уходящего года. 

- В шесть утра я проснулась от стука молотка, - рассказывает нам читательница Марина. – До работы оставалось спать еще пару часов, но кто-то из соседей, видимо, решил, что в шесть утра – самое время делать ремонт.

По словам девушки, молотком стучали очень активно, громко и настойчиво. Марина накинула халат и уже собиралась выйти в подъезд, чтобы сделать замечание соседям, но все никак не могла понять, откуда звук – сверху или снизу. Найти источник помог кот, который запрыгнул на подоконник и начал издавать охотничьи звуки глядя в окно.

- Оказывается, у карниза сидел дятел и просто долбил нам стену! – смеется Марина. – Жаль, я не успела его сфотографировать, так как его спугнул кот и он улетел. Но за то хорошо, что не пошла к соседям устраивать разборки, вот бы они удивились.

Как пояснил нам обнинский фотограф дикой природы и орнитолог Дмитрий Баранчиков, в том, что дятел стучал по стене, а не дереву, нет ничего удивительного.

- Это достаточно распространенное явление для птиц, - говорит Дмитрий. - У них, как и у человека, иногда ощущается нехватка минеральных веществ, в основном солей, а также металлов и кальция. А в кирпичах и стройматериалах как раз есть то, что им нужно. 

Так что, дорогие обнинцы, не пугайтесь, если однажды кто-то начнет стучать у вас под окнами – это всего лишь дятел набирается витаминов! 

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова , Фото Дмитрия Баранчикова
Опубликовано: 28.12.2022 14:05 1 699
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru