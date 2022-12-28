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В Обнинске наградили воспитательницу из детсада, которая во время пожара спасла бабушку

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 12:26 0 537
В Обнинске наградили воспитательницу из детсада, которая во время пожара спасла бабушку

В сентябре этого года в Жуковском районе произошло ЧП. В СНТ «Птицевод-1» загорелась дача.

В это время 35-летняя Таисия Рагулина – воспитательница из обнинского детского сада – возвращалась из леса с прогулки вместе со своей собакой. 

Она заметила огонь и ринулась на помощь соседям, которые с ведрами и банками пытались самостоятельно потушить пламя. Огонь быстро распространялся и уже уничтожил несколько построек и деревья. В этот момент Таисия в дверях дома, объятого пламенем, увидела пожилую женщину. Бабушка все никак не хотела выходить – пыталась вытащить из дома телевизор.

Когда стало ясно, что тянуть больше нельзя и пенсионерка вот-вот погибнет в огне, Таисия облилась ледяной водой и бросилась ее спасать. Она ворвалась в дом и буквально на себе вытащила из пламени бабушку, у которой уже были обожжены руки и лицо.

За свой героический поступок, во вторник, 28 декабря, в День спасателя, Таисии Рагулиной торжественно вручили медаль за спасение человека на пожаре.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 12:26 0 537
Тэги: обнинск общество
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