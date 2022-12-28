Жители Обнинска пачками скупают новогодние лотерейные билеты в надежде выиграть миллиард

В воскресенье, 1 января, пройдет самый крупный розыгрыш денежных призов в популярной теле-лотереи. Призовой фонд составит свыше двух миллиардов рублей, при этом 1 миллиард из этой суммы уйдет, что называется, в одни руки, а оставшиеся деньги будут разыграны между остальными участниками.

Мы прошлись по самым популярным точкам, где продаются лотерейные билеты, и узнали о том, верят ли жители Обнинска в фортуну и собираются ли участвовать в розыгрыше.

Как нас заверили продавцы, билеты на новогодний эфир жители наукограда начали активно скупать еще месяц назад, когда они только появились в продаже. Многие приходят по несколько раз, вероятно после получения зарплаты и аванс.

- Буквально сегодня пришел мужчина и купил целую пачку. В ней 50 билетов – это 7500 рублей, - рассказывает сотрудница ларька в торговом центре на вокзале.

В общем, что бы ни происходило, жители Обнинска продолжают верить в то, что им улыбнется удача.

А вы, уважаемые читатели, играете в лотерею? Удавалось ли когда-нибудь что-то выигрывать?

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