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Жители Обнинска пачками скупают новогодние лотерейные билеты в надежде выиграть миллиард

Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 11:04 2 196
Жители Обнинска пачками скупают новогодние лотерейные билеты в надежде выиграть миллиард

В воскресенье, 1 января, пройдет самый крупный розыгрыш денежных призов в популярной теле-лотереи. Призовой фонд составит свыше двух миллиардов рублей, при этом 1 миллиард из этой суммы уйдет, что называется, в одни руки, а оставшиеся деньги будут разыграны между остальными участниками.

Мы прошлись по самым популярным точкам, где продаются лотерейные билеты, и узнали о том, верят ли жители Обнинска в фортуну и собираются ли участвовать в розыгрыше. 

Как нас заверили продавцы, билеты на новогодний эфир жители наукограда начали активно скупать еще месяц назад, когда они только появились в продаже. Многие приходят по несколько раз, вероятно после получения зарплаты и аванс. 

- Буквально сегодня пришел мужчина и купил целую пачку. В ней 50 билетов – это 7500 рублей, - рассказывает сотрудница ларька в торговом центре на вокзале. 

В общем, что бы ни происходило, жители Обнинска продолжают верить в то, что им улыбнется удача.

А вы, уважаемые читатели, играете в лотерею? Удавалось ли когда-нибудь что-то выигрывать?

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 28.12.2022 11:04 2 196
Тэги: обнинск общество
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