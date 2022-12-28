Известная обнинская шахматистка вышла замуж за коллегу по цеху

Обнинская шахматистка, мастер спорта международного класса Анна Афонасьева во вторник, 28 декабря, поделилась со своими подписчиками радостной новостью – девушка вышла замуж.

Избранником спортсменки стал ее коллега по цеху и не менее известный и титулованный шахматист Савелий Голубев. С бракосочетанием молодоженов поздравил тренер Анны Игорь Сокрустов.

Этот год у обнинской спортсменки выдался богатым на новые победы. Анна успешно выступила на июльской VIII Всероссийской летней Универсиаде, показала лучший женский результат на Кубке России среди мужчин по классическим шахматам, а в сентябре победила на этапе Кубка России среди женщин.

Поздравляем влюбленных спортсменов с созданием семьи и желаем им благополучия и счастья!

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