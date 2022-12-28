В Калужской области поймали мужчину, который похищал сумочки у пенсионерок

В Обнинске мужчина дважды следовал за пожилыми женщинами в подъезд, а затем отбирал у них сумки. Третий эпизод произошел возле частного дома.

Далее он доставал из кошельков деньги, а сумки выкидывал. Более того, к моменту задержания полицией мужчина уже успел воспользоваться и найденной в одной из сумок картой.

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Грабеж». В среду, 28 декабря, в УМВД России сообщили о задержании подозреваемого.

Им оказался 30-летний житель Жуковского района, который и ранее имел проблемы с законом. До суда он будет находиться под стражей.

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