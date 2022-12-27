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Глава СК России поручил провести проверку из-за драки маршрутчика и пассажира в Обнинске

Диана Коршикова
Опубликовано: 27.12.2022 14:30 0 471
Глава СК России поручил провести проверку из-за драки маршрутчика и пассажира в Обнинске

Как мы уже сообщали, на днях в Обнинске произошел скандальный инцидент в маршрутке. По одной из версий, пассажир маршрутки отказался переводить деньги на личную карту водителя и попросил терминал для оплаты, из-за чего тот на него напал.

По второй версии, которую озвучила мэрия города, в маршрутку зашли трое пьяных парней, которые не захотели оплачивать проезд, а один из них начал молотком разбивать терминал, спровоцировав тем самым водителя.

Как сообщили во вторник, 27 декабря, в информационном центре СК РФ, Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Калужской области Игорю Литвинову провести процессуальную проверку и представить подробный доклад о ее предварительных и окончательных результатах.
 
- Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в СК.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 27.12.2022 14:30 0 471
Тэги: общество криминал
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