В Обнинске суд оправдал школьниц, которые устроили шопинг за счет чужой карты

В феврале этого года 15-летняя школьница нашла банковскую карту на одной из остановок в Обнинске. Она поехала в торговый центр, где встретила свою подружку-ровесницу и еще одного ребенка (который не достиг возраста уголовной ответственности). Втроем они устроили шопинг, расплачиваясь в магазинах чужой картой, потратив в итоге 5208 рублей. Хозяйка же, заметив списание средств, обратилась в правоохранительные органы.

Как сообщили в понедельник, 26 декабря, в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Калужской области, девушки полностью признали свою вину. Стоит отметить, что школьницы покупали в основном продукты питания, к тому же позже в полном объеме возместили ущерб потерпевшей.

В итоге суд пришёл к выводу, что в действиях несовершеннолетних отсутствовал состав преступления в виду малозначительности этих действий. Девушки были признаны невиновными и оправданы.

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